В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в пятницу, 6 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение:
с 09.00 до 13.00 –
ул. Ярославская 1, 2в,3,4(гор. инфекционная больница),11,11а,
ул. Фрунзе 33-35а,51,
ул. Гражданская 5а,9а,
с 09.00 до 18.00 –
ул. Кропоткина 2-6, 5,7, 8-10(гимназия№1), 9,
ул. Банковская 1-1а,3-13,15,
ул. Яналова 37, 39,41,43,45,47,
с 09.00 до 20.00 –
ул. М. Цветаевой 9,34,52,56,58а,60,62,
ул. М. Зощенко 2,4,5,6,9,10,10а,12,13,14,15,16, 17, 19,21,22,23,24,25,27,28,31,33,35,
ул. М. Волошина 2,2а,б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,15,15а,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29, 30, 31,32,33,34,35а,б,в,36,38,
ул. М. Булгакова1,2,3,5,6,7,9,10,11,13,14,15,17,
18,20,21,22,22а,23,24,25,25г,26а,28,29,31,32е,33а,б,36,
пер. М. Зощенко 4,6,5,7,9,11,13,15,
ул. Б Пастернака 1,1а,3,4а,б,5,7,8а,10,12,13, 13а, 15, 16,17,18, 19,19а,20,21,23,24,25,26,27, 30,34а,
ул. И. Франко2,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,
с 13.00 до 18.00 –
пер. Северный 1,4-10,
ул. Серпуховская 30,30а,31-35,35а,37-41,
пр-т Ленинский 68-74,76-86.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 10.00 до 15.00 –
ул. Транспортная 2-4,14,16,18,20,22,23,24,
ул. Транспортный тупик 1-1а,7-7а,9,
ул. К.Маркса 95,
пр-кт Мира128-130,
ул. Банковская 15,
ул. В. Котик 12.