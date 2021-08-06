В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 6 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение:

с 09.00 до 13.00 –

ул. Ярославская 1, 2в,3,4(гор. инфекционная больница),11,11а,

ул. Фрунзе 33-35а,51,

ул. Гражданская 5а,9а,

с 09.00 до 18.00 –

ул. Кропоткина 2-6, 5,7, 8-10(гимназия№1), 9,

ул. Банковская 1-1а,3-13,15,

ул. Яналова 37, 39,41,43,45,47,

с 09.00 до 20.00 –

ул. М. Цветаевой 9,34,52,56,58а,60,62,

ул. М. Зощенко 2,4,5,6,9,10,10а,12,13,14,15,16, 17, 19,21,22,23,24,25,27,28,31,33,35,

ул. М. Волошина 2,2а,б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,15,15а,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29, 30, 31,32,33,34,35а,б,в,36,38,

ул. М. Булгакова1,2,3,5,6,7,9,10,11,13,14,15,17,

18,20,21,22,22а,23,24,25,25г,26а,28,29,31,32е,33а,б,36,

пер. М. Зощенко 4,6,5,7,9,11,13,15,

ул. Б Пастернака 1,1а,3,4а,б,5,7,8а,10,12,13, 13а, 15, 16,17,18, 19,19а,20,21,23,24,25,26,27, 30,34а,

ул. И. Франко2,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,

с 13.00 до 18.00 –

пер. Северный 1,4-10,

ул. Серпуховская 30,30а,31-35,35а,37-41,

пр-т Ленинский 68-74,76-86.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 –

ул. Транспортная 2-4,14,16,18,20,22,23,24,

ул. Транспортный тупик 1-1а,7-7а,9,

ул. К.Маркса 95,

пр-кт Мира128-130,

ул. Банковская 15,

ул. В. Котик 12.