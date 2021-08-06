Жителя Правдинска будут судить за незаконную рубку деревьев

В Правдинске будут судить местного жителя за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В январе этого года мужчина активно размахивал топором во Фрунзенском участковом лесничестве. Ущерб лесному фонду оценили в 180 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Судебное заседание назначено на 19 августа.