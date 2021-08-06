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Спорт6 августа 2021 12:30

Калининградских бодибилдеров приглашают на бесплатный кастинг

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Федерация бодибилдинга Калининградской области организует бесплатный кастинг 14 августа. Ждут спортсменов, которые давно хотели выступить на соревнованиях и желают показать себя членам жюри.

Как сообщает пресс-служба минспорта региона, лучшие тренеры-чемпионы бесплатно помогут подготовиться к соревнованиям.

Приглашают спортсменов, желающих выступить в номинациях «Фитнес бикини», «Пляжный бодибилдинг» и «Бодифитнес».

Кастинг состоится 14 августа в 13:00 по адресу: Московский проспект, 48«А», спортклуб «Титан».

Телефоны для записи на кастинг : +7 911 454 44 66 и +7 911 134 78 24.