Калининградца будут судить за контрабанду античных шлемов

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Жителя Советска будут судить за контрабанду культурных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба Нестеровского районного суда.

В январе 2021 года мужчина попросил двоих знакомых дальнобойщиков провести в Литву два шлема. Они были изготовлены в период с III в. до н.э. по I в. н.э. и относятся к антикварным предметам обмундирования и снаряжения.

«Ввиду своих характеристик шлемы являются культурными ценностями и на их перемещение через границу требуются разрешительные документы. На современном антикварном рынке их стоимость 200 000 рублей и 180 000 рублей соответственно», - сообщает пресс-служба суда.

Ценности были обнаружены в ходе таможенного контроля в пункте пропуска в Чернышевском. В настоящее время решается вопрос о назначении дела к слушанию.