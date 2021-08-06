Фестиваль классической музыки «Кантата» открылся концертом на руинах замка Бранденбург

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Первый концерт международного фестиваля классической музыки «Кантата» состоялся 5 августа на руинах замка Бранденбург в поселке Ушаково.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, перед зрителями выступил Калининградский симфонический оркестр, хор «Мастера хорового пения» и солистка театра «Новая Опера» Светлана Касьян.

В пятницу, 6 августа, зрителей ждут в Кафедральном соборе на острове Канта. На сцене – Академический Большой Хор «Мастера хорового пения» под управлением народного артиста России Льва Конторовича. Под сводами собора – хоровой цикл a capella «Всенощное Бдение» С. В. Рахманинова – вершина русской духовной музыки.

В субботу, 7 августа, на валу у Музея Янтаря секстет под управлением Леонида Железного сыграет «Воспоминание о Флоренции» П. И. Чайковского.

Полное расписание фестиваля смотрите здесь. Трансляции концертов доступны здесь.