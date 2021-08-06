В Полесске семь сотрудников администрации скрыли доходы и расходы

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Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в администрации Полесского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Существенные нарушения закона были зафиксированы в части достоверности и полноты сведений о доходах и расходах, предоставляемых муниципальными служащими, кроме этого, один из чиновников «забыл» про земельный участок.

После проверки в адрес главы администрации было внесено представление, после чего семеро служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора и замечаний.