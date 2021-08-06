Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 192 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 107 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 22,

Правдинский городской округ - 1,

Гусевский городской округ – 8,

Светлогорский городской округ – 2,

Светловский городской округ - 15,

Краснознаменский городской округ – 7,

Славский городской округ – 7,

Советский городской округ - 3,

Янтарный городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 5.