Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 192 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 107 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Багратионовский городской округ - 4,
Озерский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 22,
Правдинский городской округ - 1,
Гусевский городской округ – 8,
Светлогорский городской округ – 2,
Светловский городской округ - 15,
Краснознаменский городской округ – 7,
Славский городской округ – 7,
Советский городской округ - 3,
Янтарный городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 5.