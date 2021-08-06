В калининградских колониях приостановили проведение свиданий

В исправительных колониях Калининградской области приостановлено проведение краткосрочных и длительных свиданий. Решение об этом принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Также до особого распоряжения в подразделениях уголовно-исполнительной системы региона приостановлено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к введению ряда ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно на официальном сайте УФСИН России по Калининградской области», - сообщает пресс-служба ведомства.