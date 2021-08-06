Барк «Седов» отбуксировали в рыбный порт для проведения ремонта

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В пятницу, 6 августа, учебное парусное судно «Седов» было отбуксировано в рыбный порт для проведения очередного этапа ремонта. Об этом сообщает пресс-служба БГА РФ. До этого барк находился на территории Светловского судоремонтного завода.

«В ходе работ будет осуществлена дефектовка кабельных трасс, от результатов будет зависеть продолжительность стоянки судна в порту», - сообщает пресс-служба вуза.

9 августа на «Седове» начнется береговая практика для курсантов КМРК судомеханической, электромеханической и радиотехнической специальностей.