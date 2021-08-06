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Общество6 августа 2021 13:30

В Светлогорске отдыхающий перепутал гостиницы и устроил дебош

Злоумышленника доставили в полицию
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Светлогорске сотрудники Росгвардии задержали калининградца, который устроил дебош в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено, 40-летний мужчина знатно отдохнул и перепутал гостиницы. Зайдя в заведение, в котором он не проживал, отдыхающий в грубой форме требовал от администратора пустить его в номер.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали дебошира и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.