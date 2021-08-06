Дети, медработники, продавцы: кто за сутки заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 192 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 48 неработающих;

- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 38 пенсионеров;

- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 13 работников промышленных предприятий;

- 10 работников предприятий пищевой промышленности;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 медицинских работника;

- 3 работника образовательных учреждений;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 2 работника с/х предприятий;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- сотрудник банка;

- сотрудник предприятия в сфере телекоммуникационных услуг;

- ребенок до 6 лет;

- школьник;

- студент БФУ имени Канта.

У 150 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 6 началась пневмония, 36 человек переносят ковид бессимптомно.