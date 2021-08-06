Дети, медработники, продавцы: кто за сутки заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 192 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 48 неработающих;
- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 38 пенсионеров;
- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 13 работников промышленных предприятий;
- 10 работников предприятий пищевой промышленности;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 медицинских работника;
- 3 работника образовательных учреждений;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 2 работника с/х предприятий;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- сотрудник банка;
- сотрудник предприятия в сфере телекоммуникационных услуг;
- ребенок до 6 лет;
- школьник;
- студент БФУ имени Канта.
У 150 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 6 началась пневмония, 36 человек переносят ковид бессимптомно.