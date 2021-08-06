Балтфлот предупреждает об усилении отбойных течений у калининградского побережья

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По информации гидрометеорологической службы Балтийского флота, с усилением ветра у морского побережья активизировались отбойные течения. Купание в море опасно для жизни!

Сегодня в регионе ожидается сильный ветер в порывах на побережье до 15 метров в секунду и ливневые дожди. Из-за ухудшения погодных условий в местах дислокации сил Балтийского флота введен режим повышенной штормовой готовности. Как сообщает пресс-служба флота, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность. Корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации.

Улучшение погодных условий прогнозируется во второй половине дня субботы, 7 августа.