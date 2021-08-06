Работникам калининградских детских садов начали выплачивать повышенную зарплату

Увеличение оплаты труда работников дошкольных учреждений на 10% произошло с 1 июля по поручению губернатора Антона Алиханова. Как сообщает пресс-служба правительства, накануне образовательные организации приступили к выдаче измененных зарплат. Выплата продлится до середины августа. Сегодня в регионе трудятся более 3600 воспитателей. Также на 5% поднялась зарплата других работников детских садов.

На повышение зарплаты работникам дошкольных учреждений из областного бюджета предусмотрено выделить в текущем году 130 миллионов рублей.

Напомним также, что Антон Алиханов принял решение о единовременной выплате всем педагогическим работникам системы образования к началу нового учебного года. Деньги до первого сентября получат сотрудники учреждений школьного и дошкольного образования Калининградской области, всего 21 тысяча человек.