В калининградском центре Rezanium открылась выставка молодых художников

. Фото: Предоставлено организаторами

Выставка молодых художников «Мифы новых медиа» открылась в калининградской Artgart Gallery, которая находится в центре коммуникации Rezanium (ул. Шиллера, 3). Экспозицию представили в рамках фестиваля «Кантата».

Как сообщает пресс-служба фестиваля, этот проект - результат работы художников арт-кластера «Таврида», которые «объединились в своей индивидуальности, где каждый по-своему представляет реальность технологичной романтики».

- Фестиваль подчеркивает единение искусства и истории. История сегодняшнего дня - это современные технологии, в том числе и в творчестве, но при этом классика не теряет своей актуальности. Сочетая размышления наших художников о новой технологичной реальности с оперной, симфонической и хоровой музыкой, фестиваль наиболее многогранно представляет искусство: современное и вечное, - отметил на открытии руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Экспозиция открыта до 16 августа.