В парке имени Александра Невского в Балтийске откроют две смотровые площадки

. Фото: "Вестник Балтийска"

Более 24,5 млн рублей получил Балтийск на благоустройство парка имени святого Александра Невского. Субсидию выделили из резервного фонда областного правительства, софинансирование из местного бюджета составит 250 тыс. рублей.

Как сообщает «Вестник Балтийска», тематический парк будет располагаться на территории между автопарковкой возле храма и центральным спуском к бульвару на улице Каплунова.

В парке появятся пешеходные дорожки и зоны отдыха со скамейками, урнами и освещением, детская площадка, а также две смотровые площадки.

Вдоль дорожек установят стенды, рассказывающие о жизни и заслугах Александра Невского.

Ранее с идеей организовать парк в честь святого Александра Невского выступал местный священник Константин Киосев. Администрация инициативу поддержала.