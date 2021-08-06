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Происшествия6 августа 2021 15:27

Калининградка выбросила с 5-го этажа собаку, сжевавшую денежную купюру

Животное погибло на месте, в отношении живодерки возбудили уголовное дело
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудили уголовное дело в отношении 45-летней жительницы поселка Прибрежное.

Как установили участковые уполномоченные полиции, женщина выбросила из окна своей квартиры на 5-м этаже собаку породы китайская хохлатая, принадлежавшую сестре живодерки. Пес провинился тем, что сжевал купюру достоинством 5 тысяч рублей, которую хозяйка жилища, видимо, хранила весьма небрежно. В результате падения с высоты несчастное животное погибло на месте.

К сожалению, максимальное наказание, которое виновная может получить по фигурирующей в уголовном деле статье УК РФ «Жестокое обращение с животными» - лишение свободы на срок до 3 лет.