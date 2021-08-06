Калининградцев приглашают на субботник у стен кирхи Алленау в Правдинском районе

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В Калининграде организуют выезд на уборку к кирхе Алленау в Поречье Правдинского района. Мероприятие, поучаствовать в котором может каждый, состоится в воскресенье, 8 августа.

Об этом сообщают организаторы на страничке «Хранители руин» в Инстаграме.

«Будем собирать кирпичи и мусор, окашивать территорию и очищать башню от завалов», - рассказали организаторы.

Работы согласованы с администрацией района, ответственным за объект православным приходом и государственной службой охраны памятников.

Инструментами и перчатками обещают обеспечить. Но если возьмете свои инструменты, будет только хорошо.

Сбор на месте в 10.00.

После работы состоится интересная экскурсия по объекту и окрестностям.