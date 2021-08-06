В Калининграде на площади Победы проведут акцию по сбору крови

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде на площади Победы в субботу, 7 августа, пройдет донорская акция.

«Большая потребность - в крови с отрицательным резус-фактором», - говорят специалисты станции переливания крови и отмечают, что в условиях противоэпидемических мероприятий по коронавирусу количество доноров резко сократилось. При этом донорская кровь требуется больницам региона.

Время проведения акции - с 8.30 до 13.00.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией и СНИЛС.

Памятка для тех, кто вакцинировался от ковида и хочет стать донором: интервал после введения второго компонента вакцины и сдачей крови составляет не менее 30 дней.