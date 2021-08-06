В Калининграде начался прием документов на выплату учителям денег на покупку жилья

В Калининградской области начался прием документов на получение выплаты для приобретения жилья учителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее писала «Комсомолка», учителя могут получить 1,5 млн рублей на покупку жилья при условии, что они работают государственных (муниципальных) образовательных учреждениях.

«Претенденты на сертификат должны иметь стаж работы педагогом не менее пяти лет, быть не старше 40 лет и нуждаться в улучшении жилищных условий. Каждый также должен принять на себя обязательства – отработать пять лет в конкретной образовательной организации в течение последующих пяти лет с момента получения сертификата. Поддержка предусмотрена для тех, кто преподает физику, математику, русский язык и литературу, химию, информатику и ИКТ», - отметили в пресс-служба правительства.

Отметим, что всего в сфере образования региона в настоящее время трудится около 30 тысяч человек.