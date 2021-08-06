Калининградец перед расставанием украл у сожительницы 115 тысяч рублей

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег у 45-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

115 тысяч рублей у горожанки похитил ее 31-летний сожитель, с которым они разошлись в начале августа. Перед уходом мужчина подобрал ключ к металлическому ящику, в котором она хранила деньги.

Оперативники установили местонахождение ранее судимого за кражу и мошенничество горожанина и доставил его в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что часть денег потратил на выплату долгов, а остальные – на собственные нужды.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, мужчину проверяют на причастность к иным преступлениям.