. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области завершается уборка озимого рапса. Уже собрано 126,8 тысячи тонн при средней урожайности 33,9 центнера с гектара. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также набирает обороты уборка зерновых культур, которые обмолочены с площади 25,3 тыс. гектара, или 17%, валовой сбор составил 133,6 тыс. тонн при средней урожайности 52,7 ц/га.

«В последние годы отрасль растениеводства Калининградской области демонстрирует стабильную положительную динамику развития. Те урожаи, которые получают аграрии области, можно сравнить с показателями Кубани. Безусловно, это заслуга земледельцев региона, которые смогли в непростых условиях, используя современные технологии, приобретая сельскохозяйственную технику, добиться таких результатов», - отметил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов.