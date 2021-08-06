Андрей Кропоткин: Калининградцы отказываются от детских площадок во дворах

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Жильцы многоквартирных домов в Калининграде отказываются от детских площадок во дворах или делают их совсем маленькими. Об этом рассказал глава города Андрей Кропоткин.

- На улице 1812 года огромный двор, четыреста квартир, а детская площадка - не развернуться! Так захотели жители. Главное, чтобы была клумба и парковки. Даже от скамеек начали отказываться. Боятся, что асоциальные элементы там будут по вечерам выпивать и орать. Особенно установку площадок бойкотируют жители первых этажей, - сказал Андрей Кропоткин.

Напомним, власти Калининграда намерены в следующем году возобновить действие программы «Мой двор».

Чтобы поучаствовать в программе «Мой двор», инициативу должны проявить жильцы, которым следует обратиться в управляющую компанию и организовать собрание собственников, сделать проект благоустройства. После этого станет ясен процент софинансирования, то есть сколько должны будут заплатить люди, а сколько - бюджет.