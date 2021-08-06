С 6 августа в мобильных пунктах в Калининграде будут доступны оба компонента вакцины от коронавируса

. Фото: Александр Подгорчук

С 6 по 13 августа в мобильных прививочных пунктах будут доступны оба компонента вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вакцинация проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

- торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на пл. Победы - 8 августа с 10 до 15 часов, 9-13 августа с 10 до 20 часов;

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) - 7, 9-13 августа с 10 до 18 часов.

Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.