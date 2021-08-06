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Общество6 августа 2021 18:23

Из-за ливня Калининград встал в 10-балльных пробках

На некоторых улицах движение парализовано
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Интенсивные осадки привели к тому, что движение в Калининграде практически парализовано. По данным «Яндекса», пробки достигли 10 баллов.

Самые серьезные проблемы - на Ленинском проекте, где затор растянулся почти на два километра (от эстакадного моста до площади Победы). Затруднено движение на проспекте Мира (до перекрестка с Кутузова), стоит вся улица Черняховского.

В соцсетях водители сообщают о ДТП на проспекте Победы, из-за которого движение остановилось на обеих полосах.