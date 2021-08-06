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Звезды6 августа 2021 18:36

В Калининграде покажут графику из собрания Третьяковской галереи

Экспозицию представят в Музее изобразительных искусств
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Одна из работ с выставки. А. Дейнека, "У станка".

Одна из работ с выставки. А. Дейнека, "У станка".

Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

Выставка графики «Сцены частной жизни. Интерьер в графике XX века» из собрания Третьяковской галереи откроется Музее изобразительных искусств 7 августа.

Посетители погрузятся в период отечественной истории от революции 1917 года до 1980-х годов. Представленные на выставке 53 работы объединены темой интерьера.

Как отмечают в музее, интерьерные изображения позволят зрителю почувствовать изменения, которые на протяжении ХХ века претерпело общественное сознание.

Выставка дополнена графическими работами из коллекции Музея изобразительных искусств.