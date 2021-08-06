В Калининграде власти прокомментировали слухи о сокращении объемов помощи для детей с ментальными нарушениями

Отделение "Особый ребенок" работает в обычном режиме и постепенно наращивает объемы социальных услуг для детей с ментальными нарушениями. Фото: Правительство Калининградской области

В среду, 4 августа в Инстаграме губернатора Антона Алиханова родители, чьи дети посещают отделение «Особый ребенок» центра «Надежда», сообщили, что якобы готовится к значительному сокращению объем социальных услуг для детей с ментальными нарушениями.

В тот же день региональное министерство социальной политики вместе с руководством центра организовали родительское собрание. Тревога оказалась ложной.

- В 2014 году мы открыли это отделение, чтобы помочь семьям с особыми детьми, - цитирует замминистра соцполитики Алексея Фещака пресс-служба регионального правительства. - Этот опыт оказался более чем удачным, речи о закрытии отделения нет, наоборот, мы планируем развивать это направление, в том числе, открыть школу ухода для родителей за «особыми детьми» и обновить материально-техническую базу Центра.

Директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда» Елена Синицина также заверила, что учреждение не планирует сокращать объем и качество предоставляемых социальных услуг, как и не планируется сокращение специалистов Центра и снижение уровня их заработной платы

- Наоборот, для удобства родителей были введены дополнительные услуги, в том числе 4-х, 6-ти и 10-часового пребывания ребят в учреждении, - отметила директор.

По данным министерства, в регионе более 3 900 детей-инвалидов, и в этой статистике продолжает преобладать доля детей с ментальными нарушениями.

- Поэтому на базе социальных учреждений и открываются специализированные отделения, где ребята получают весь спектр социальных и реабилитационных услуг, консультации узких специалистов, - подчеркнули в ведомстве.