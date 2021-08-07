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Происшествия7 августа 2021 13:45

Под Правдинском «Опель» врезался в дерево и опрокинулся

Водитель получил телесные повреждения
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Правдинском районе в пятницу днем произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на первом километре автодороги «Новоселки - Железнодорожный». 53-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате столкновения автомобиль опрокинулся.

Водитель получил телесные повреждения. От медосвидетельствования он отказался, на него составили административный протокол.