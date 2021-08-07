3 медика. 3 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 189 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 129 случаев ОРВИ, 20 пневмоний и 40 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 51 пенсионер;
- 3 медицинских работников;
- 3 работника образовательных учреждений;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 1 сотрудник банка;
- 3 сотрудника предприятия в сфере ЖКХ ;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 1 сотрудник санатория;
- 37 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребёнка до 6 лет;
- 2 школьника;
- 38 неработающих.