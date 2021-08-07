Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

За сутки в Калининградской области было выявлено 189 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 104 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 3,
Багратионовский городской округ - 12,
Озерский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 7,
Полесский городской округ – 8,
Гвардейский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 27,
Правдинский городской округ - 3,
Гусевский городской округ – 3,
Светлогорский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ - 6
Светловский городской округ - 4,
Славский городской округ – 2,
Мамоновский городской округ - 2,
Янтарный городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 1.