Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

За сутки в Калининградской области было выявлено 189 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 104 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 12,

Озерский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 7,

Полесский городской округ – 8,

Гвардейский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 27,

Правдинский городской округ - 3,

Гусевский городской округ – 3,

Светлогорский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ - 6

Светловский городской округ - 4,

Славский городской округ – 2,

Мамоновский городской округ - 2,

Янтарный городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 1.