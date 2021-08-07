70-летнего калининградца отправили в колонию за хранение наркотиков и дачу взятки

В Калининграде за хранение наркотиков и дачу взятки полицейскому осудили 70-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Пенсионер в районе Большой Окружной обнаружил дикорастущие кусты конопли и собрал с них сухие верхушечные части и листья. Более 25 граммов травки он хранил у себя дома, где ее и обнаружили сотрудники полиции.

Чтобы не оказаться в колонии, пенсионер предложил оперативнику 300 тысяч рублей, однако его действия были пресечены сотрудниками управления по противодействия коррупции.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.