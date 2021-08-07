Областные власти готовы выделять по 100 млн в год на развитие малых технологичных компаний

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области запускают программу финансирования для коммерциализации научных разработок и инновационных проектов. В ближайшие два года на эти цели планируется направить до 300 млн рублей, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Со следующего года регион будет закладывать на эти цели сто миллионов, в 2023 – уже до двухсот миллионов рублей. Эти средства готовы направлять для развития малых технологических компаний, которые рождаются в недрах калининградских вузов или в регионе вообще, нашим молодым ученым, которым нужно помогать с коммерциализацией их научных разработок», – сообщил Антон Алиханов.

Сейчас калининградские ученые активно участвуют в грантовых программах Фонда содействия инновациям (Фонда Бортника). В 2019 году представители региона таким образом получили 62,5 млн рублей, в 2020 году – 56,2 млн рублей.