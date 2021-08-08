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Общество8 августа 2021 9:55

Минобразования возьмет под наблюдение три стройки

Возводить детсады в Калининграде, Васильково и Чехово будут в две смены
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Губернатор Калининградской области проинспектировал строительство трех детских садов: в Калининграде, поселке Васильково Гурьевского городского округа и поселке Чехово Багратионовского городского округа. Все эти объекты возводятся в рамках национального проекта «Демография».

- Не везде планы соответствуют реальным срокам сдачи, - констатировал Антона Алиханов в своем «Инстаграм» по итогам поездки. - Поэтому со следующей недели региональное министерство образования будет осуществлять ежедневный контроль строек, которые переходят на две рабочие смены с онлайн-видеонаблюдением.