Под Калининградом груженая кирпичом машина врезалась в дерево

Мог ли ветер сдуть грузовике с дороги - выясняют госавтоинспекторы. Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием грузовика марки «Ивеко» в Багратионовском районе. Днем 7 августа груженая кирпичом машина врезалась в придорожное дерево на трассе «Медовое – Краснознаменское – Загородное». Причиной аварии предварительно названы погодные условия – сильный боковой ветер, который не учел 49-летний водитель транспортного средства. Он сам и его пассажир-ровесник получили телесные повреждения и были госпитализированы в областную клиническую больницу Калининграда.