Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2021 11:00

Под Калининградом груженая кирпичом машина врезалась в дерево

В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир транспортного средства
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мог ли ветер сдуть грузовике с дороги - выясняют госавтоинспекторы.

Мог ли ветер сдуть грузовике с дороги - выясняют госавтоинспекторы.

Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием грузовика марки «Ивеко» в Багратионовском районе. Днем 7 августа груженая кирпичом машина врезалась в придорожное дерево на трассе «Медовое – Краснознаменское – Загородное». Причиной аварии предварительно названы погодные условия – сильный боковой ветер, который не учел 49-летний водитель транспортного средства. Он сам и его пассажир-ровесник получили телесные повреждения и были госпитализированы в областную клиническую больницу Калининграда.