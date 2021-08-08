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Наука8 августа 2021 11:45

Калининградские вузы заинтересованы в программе «Приоритет 2030»

Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе состоявшейся дискуссии
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Дискуссия «Университеты – центры умного развития регионов», прошедшая в Калининграде в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121», была посвящена перспективам региональных вузов в новом масштабном проекте развития российского образования.

- Мы крайне заинтересованы в том, чтобы наши университеты стали участниками новой программы «Приоритет 2030», – заявил Антон Алиханов, принявший участие в мероприятии. – Предыдущая программа – «5-100» – создала в БФУ имени Канта очень серьезную базу, и у нас в регионе осталось более 80 научных работников. Они сформировали целые исследовательские направления: это и рентгеновская оптика, и фотоника, магнитные материалы, биомедицина и другие.