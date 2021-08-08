Калининградские вузы заинтересованы в программе «Приоритет 2030»

Дискуссия «Университеты – центры умного развития регионов», прошедшая в Калининграде в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121», была посвящена перспективам региональных вузов в новом масштабном проекте развития российского образования.

- Мы крайне заинтересованы в том, чтобы наши университеты стали участниками новой программы «Приоритет 2030», – заявил Антон Алиханов, принявший участие в мероприятии. – Предыдущая программа – «5-100» – создала в БФУ имени Канта очень серьезную базу, и у нас в регионе осталось более 80 научных работников. Они сформировали целые исследовательские направления: это и рентгеновская оптика, и фотоника, магнитные материалы, биомедицина и другие.