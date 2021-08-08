Безработные, пенсионеры, продавцы: кто еще заболел корнавирусом в Калининградской области

Из 180 новых инфицированных COVID-19 за последние сутки больше всего граждан, имеющих статус неработающих – 60 человек. Следом идут пенсионеры – 31 человек и 27 индивидульных предпринимателей вместе с «иными работающими». На четвертом месте – работники торговли, их 19.

В структуре заболевших также значатся 8 детей в возрасте до 6 лет, 7 работников промышленных предприятий, 6 сотрудников транспортных предприятий и водителей, столько же детей школьного возраста, 4 воспитанника детсадов, по трое медработников и работников предприятий пищепрома, 2 сотрудника охранных предприятий, а также по одному представителю образовательных учреждений, учреждений культуры и досуга, банка и санатория.