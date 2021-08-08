При столкновении автомобилей в Калининграде пострадал человек

В субботу, 7 августа в Калининграде произошло ДТП, по обстоятельствам схожее с недавней печально известной дорожной аварией на перекрестке улиц Фрунзе и 9 апреля. К счастью, обошлось без вылета машины на тротуар и погибших.

Около полудня по Советскому проспекту со стороны улицы Нарвской в направлении площади Победы направлялся автомобиль «Рено» под управлением 41-летнего водителя. На регулируемом перекрестке, поворачивая на улицу генерала Озерова, «Рено» не уступил дорогу следовавшему по полосе встречного движения «Опелю», за рулем которого находился 35-летний мужчина. Обе машины ехали на разрешающий сигнал светофора.

В результате произошедшего столкновения телесные повреждения получил водитель автомобиля «Опель».