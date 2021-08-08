Калининградец жестоко избил женщину, вместе с которой выпивал

Лишение свободы на срок до 3 лет грозит 33-летнему калининградцу, который выпивал с 52-летней землячкой в одном из садоводческих товариществ.

Нет, за собственно употребление алкоголя пока еще так строго не карают. Но в процессе застолья его участники поссорились, и представитель сильного пола несколько раз ударил даму по голове. Итог: закрытая черепно-мозговая травма, повреждения челюсти и правого глаза, госпитализация потерпевшей и возбуждение уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее обвиняемый уже был судим за угон.