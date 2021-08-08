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Политика8 августа 2021 18:00

В Калининградской области заминировали мост в ходе военных учений

Полевой выход прошел с участием инженерно-саперных и мотострелковых подразделений армейского корпуса Балтфлота
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Инженерно-саперные подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота провели тактико-специальные учения. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Перед выдвижением колонны военной техники на марш была предпринята инженерная разведка дорог и мостов на полигоне «Правдинский». Также было проведено учебное минирование пролета укрепленной железобетонной конструкции автомобильного моста через реку Лава, минирование подходов к мосту и береговой линии района сброса понтонного моста условным противником. Действия военнослужащих осуществлялись под огневым прикрытием минометной батареи мотострелкового батальона и в условиях удержания плацдарма тактическими разведывательными группами.