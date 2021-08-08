Калининградский губернатор побывал на барке «Крузенштерн»

Губернатор Калининградской области встретился с выпускниками программы «Наставничество» мастерской управления «Сенеж» на учебно-парусном судне «Крузенштерн».

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на судно прибыли выпускники программы этого года из восьми городов и регионов России. Среди них - шесть победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России», по одному победителю конкурсов «Цифровой прорыв» и «Учитель Будущего». На барк «Крузенштерн» также приехали победители таких конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» как «Профстажировки», «Мастера гостеприимства», «Твой ход», «Моя страна - моя Россия», «Студент года», Грантового конкурса молодежных инициатив, «CASE IN», «Я-Профессионал», «Управляй!».

- Барк «Крузенштерн» овеян романтикой морских путешествий, здесь закаляются будущие капитаны, старпомы, механики. Пожалуй, нет лучше места в Калининградской области, где можно рассказать о том, что такое наставничество, какие техники и практики нужно применять, чтобы из юных курсантов сделать настоящих «морских волков», - заявил Антон Алиханов на встрече с выпускниками.