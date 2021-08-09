У футбольной команды «Балтика» четвертая ничья в пяти стартовых турах

У "Балтики" снова ничья. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Вчера на стадионе «Калининград» в матче пятого тура Футбольной национальной лиги встреча калининградской «Балтики» и «Нефтехимика» (Нижнекамск) завершилась со счетом 0:0.

- Команда из Нижнекамска - «неудобный» соперник для «Балтики», - прокомментировали итог встречи в ФК «Балтика». - Игры с ней всегда проходят в упорной борьбе. Так, в прошлом сезоне балтийцы дважды уступили «Нефтехимику», что во многом помешало занять место в квартете лидеров. Вот и сегодня поединок проходил с явным преимуществом наших футболистов, о чем ярко свидетельствует статистика. Однако пробить вратаря Андрея Голубева калининградцы не смогли. Итог - четвертая ничья «Балтики» в пяти стартовых турах.

На стадионе «Калининград» за игрой наблюдали 496 зрителей.

Калининградская команда сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице. Ближайшая игра у балтийцев намечена на 14 августа в Волгограде. Соперником калининградских футболистов на этот раз выступит команда «Ротор».