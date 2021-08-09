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Лето в городе9 августа 2021 9:45

Калининградские метеорологи предупреждают о риске возникновения смерчей

Вихри могут появиться и в акватории Балтийского моря
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Сегодня на территории региона могут появиться смерчи. Об этом сообщается в неофициальном конвективном прогнозе на 9 августа, опубликованном в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области»

- Допустимый риск для западной, части центральной и северной части области связан с вероятностью умеренных гроз преимущественно в утренние часы и в первой половине дня с риском выпадения града диаметром до 2-3 сантиметров, шквалов до 17-23 м/с, а также вероятностью формирования смерчей категории EF0-EF1, - сообщают метеорологи. - В акватории Балтийского моря также сохраняется вероятность формирования водяных смерчей.

Отметим, что первый водяной смерч в этом сезоне наблюдался в Янтарном днем 3 июля. Утром 19 июля аналогичный водяной смерч наблюдался у наших соседей в литовской Ниде.