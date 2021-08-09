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Показатель заболеваемости COVID-19 в Светловском городском округе на 29-й календарной неделе (19-25 июля) составил 304 на 100 тысяч населения. Это почти в 2 раза больше, чем в среднем по Калининградской области (160).

- Относительной стабилизации эпидемического процесса, наблюдаемой в целом в регионе, в округе не отмечается. Недельный уровень заболеваемости на протяжении пяти недель превышает среднеобластной, в структуре заболеваемости преобладает работающее население, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В связи с ухудшением ситуации Роспотребнадзор инициировал рабочее совещание с участием администрации района, МВД, прокуратуры, регионального министерства здравоохранения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории района. Основными мерами станут ужесточение контроля за соблюдением действующих ограничительных мероприятий и усиление работы по вакцинации населения, в том числе проживающего в сельских населенных пунктах.

- С учетом широкого распространения вируса и увеличения его контагиозности возможна ситуация, когда работа предприятия может быть полностью приостановлена, - отметила главный санитарный врач региона Елена Бабура. - Это позволит сдержать эпидпроцесс, но повлияет на экономику. Поэтому только вакцинация - единственная мера, позволяющая справиться с инфекцией, - поможет в этой ситуации сохранить не только здоровье человека, но и экономическую стабильность предприятия.