В понедельник более 100 домов в Калининграде останутся без электричества

В понедельник, 9 августа, электроснабжение будет отключено на 20 улицах Калининграда. Как сообщают «Россети Янтарь», предстоит провести ремонт и замену оборудования.

Отключение произойдет по адресам :

- с 9:00 до 17:00:

ул. 1-я Алтайская, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19-19а, 21, 23-27;

Балтийское шоссе, 106, 116;

ул. Ю. Долгорукого, 1, 3, 5;

ул. Каблукова, 15б;

ул. Карташева, 2, 2а, 2б, 12, 7, 8, 9, 11, 24-26, 28-30, 36-38, 28а-е, 30, 30а-г, 32-34, 32а-е, 40-42, 43, 43а, 49, 27-33, 35-41, 4г, 53, 61а, 65, 61б, 69, 73;

ул. Магнитогорская, 1, 3;

ул. Механическая, 3, 4, 5, 10;

ул. Макаренко, 2а, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 26, 28, 5;

ул. Сестрорецкая, 1, 3, 3а, 6, 7, 8а, 10, 11, 13;

ул. Славянская, 2, 6, 7, 9, 11, 13, 26, 35;

ул. Селингинская, 11, 14;

ул. Тихоокеанская, 20, 22, 28;

ул. Урицкого, 19, 27а.

- с 9:00 до 18:00:

ул. Галковского, 2;

ул. У. Громовой, 2-18, 8-10, 12, 22-26;

ул. Л. Иванихиной, 1, 1а, 2-2а, 3, 4-4а, 5, 5а;

ул. Иванникова, 6, 8;

ул. Рокоссовского, 1-7, 9-15, 15б, 17, 17б;

ул. Толстикова, 19;

ул. Черняховского, 26.