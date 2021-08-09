Калининградская область заняла лишь 55-е место по доступности бензина

Рейтинг регионов по доступности бензина для населения подготовили в РИА «Новости». Для оценки эксперты рассчитали объем топлива, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных уголков страны.

Калининградская область заняла в рейтинге лишь 55-е место. На среднюю месячную зарплату житель региона может купить 693 литра бензина АИ-92. Само топливо с начала года подорожало у нас на 5,5%.

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа (2053 литра), Москвы (2009) и Чукотки (1841), меньше всего – жители Ивановской области (562) и Дагестана (563 литра).