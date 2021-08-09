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Здоровье9 августа 2021 12:08

Прививочный пункт во Дворце спорта «Янтарный» в понедельник будет работать до 20 часов

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 9 августа, в мобильном прививочном пункте во Дворце спорта «Янтарный» вакцинация будет проводиться по живой очереди с 12 до 20 часов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Вакцинироваться также можно в следующих мобильных пунктах:

- торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на площади Победы - 9-13 августа с 10 до 20 часов;

Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.