Прививочный пункт во Дворце спорта «Янтарный» в понедельник будет работать до 20 часов

. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 9 августа, в мобильном прививочном пункте во Дворце спорта «Янтарный» вакцинация будет проводиться по живой очереди с 12 до 20 часов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Вакцинироваться также можно в следующих мобильных пунктах:

- торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на площади Победы - 9-13 августа с 10 до 20 часов;

Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.