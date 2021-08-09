На трассе Калининград - Балтийск на маршрутку упала ветка дерева

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

ДТП произошло в 11-м часу утра в понедельник, 9 августа. По информации «Сообщества автомобилистов Калининграда и области», ветка дерева упала на проезжавшую мимо маршрутку на трассе Калининград - Балтийск. Повреждено лобовое стекло и часть крыши.

Как сообщили очевидцы, за рулем маршрутки находилась женщина. Ее госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

В момент ДТП в маршрутке находились 7 пассажиров. Никому из них помощь врачей не понадобилась.