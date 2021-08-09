Калининградец оплатил 5-миллионный долг после ареста «Мерседеса»

В Калининграде директор предприятия погасил многомиллионный долг после ареста дорогостоящего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предприниматель задолжал по налогам 5 млн рублей, уклонялся от погашения долга и скрывал имущество. Тем не менее судебные приставы установили, что у организации в собственности имеется микроавтобус Mercedes-Benz Vito.

Автомобиль обнаружили с помощью камер системы видеонаблюдения «Безопасный город», арестовали и отправили на спецстоянку.

Осознав, что может лишиться имущества, мужчина погасил всю сумму задолженности. Деньги уже поступили в консолидированный бюджет.