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Общество9 августа 2021 12:21

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 9 августа отключена вода

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 9 августа, отключено холодное водоснабжение на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов холодной воды не будет на ул. Бассейной, 49, 51, там проводятся работы по замене домовых вводов.

До 15 часов водоснабжение отключено на ул. Офицерской, 28, 30, ул. К. Маркса, 85, 87, 89, в пер. Энгельса, 1-3.

Горячее водоснабжение до 18 часов приостановлено на Балтийском шоссе, 104-108, 116, ул. Карташева, 4-4в, 6-6в, 28-34, 40-42, ул. Заводской, 16 (д/с № 4), ул. А. Суворова, 139 (СОШ № 28), 137 (баня № 2), ул. Можайской, 65-67; ул. Л. Иванихиной, 1-5, ул. У. Громовой, 1 (д/с № 83).