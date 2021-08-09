7 медиков, 8 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 183 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 126 случаев ОРВИ, 12 пневмоний и 45 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 36 пенсионеров;
- 7 медицинских работников;
- 8 работников образовательных учреждений;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работника промышленных предприятий;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 2 работника с/х предприятий;
- 2 работника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника санаториев;
- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- воспитанник д/с;
- 4 школьника;
- 5 студентов (БФУ, колледж мехатроники, бизнес-колледж);
- 32 неработающих.