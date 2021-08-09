7 медиков, 8 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 183 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 126 случаев ОРВИ, 12 пневмоний и 45 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 36 пенсионеров;

- 7 медицинских работников;

- 8 работников образовательных учреждений;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работника промышленных предприятий;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 2 работника с/х предприятий;

- 2 работника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника санаториев;

- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- воспитанник д/с;

- 4 школьника;

- 5 студентов (БФУ, колледж мехатроники, бизнес-колледж);

- 32 неработающих.