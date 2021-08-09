За неделю у калининградцев изъяли 8 единиц огнестрельного оружия

За прошедшую неделю в Калининградской области было составлено 20 административных протоколов за нарушение правил оборота оружия. Было изъято 8 единиц гражданского огнестрельного оружия, в том числе два охотничьих ружья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

«К любому оружию следует относиться как к заряженному и готовому к выстрелу. Недопустимо направлять даже разряженное оружие в сторону людей и в места их возможного появления, - отметил заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Андрей Насонов. - Перед разборкой, чисткой и смазкой, другими манипуляциями важно проверить оружие на разряженность. При перемещениях с оружием следует удерживать указательный палец вне спусковой скобы: касаться спускового крючка рекомендуют только после полного наведения на цель».